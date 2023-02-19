Спортивный директор «Адмирала»: «На Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься»
Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о финансовых условиях в своем клубе.
- Всегда говорят, что есть «челябинская надбавка», «магнитогорская надбавка» за не самый престижный город. Есть ли «владивостокская надбавка»?
— Я сам три года отыграл в хабаровском «Амуре», когда пытался перезапустить карьеру. Считаю, что на Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься. Конечно, надбавка есть. За хорошего игрока нужно платить в полтора-два раза больше, чем другим клубам, потому что при равных условиях хоккеист выберет что-то поближе к Москве, чтобы не нужно было так много летать, ведь это доставляет дискомфорт.
Но руководство очень старается — за два года не было ни одной задержки зарплаты и премиальных, все честно, хотя раньше за «Адмиралом» тянулся негативный шлейф. В этом году мы собрали боевой коллектив с характером, за счет которого мы вытянули много игр. Сколько игр мы выиграли в овертайме и по буллитам, сколько бросков наши ребята блокируют — в нашей команде по-другому нельзя.
Конечно, если бы у нас были игроки уровня Буше и Найта, мы бы показывали другой хоккей, никто бы не заставлял таких нападающих отсиживаться в обороне. Но если мы не будем соблюдать жесткую игровую дисциплину и тренерские установки при наших возможностях, то у нас не будет никакого результата. Многие говорят, что мы мало забиваем, но мы и мало пропускаем. Мне кажется, что в играх с нами интрига всегда держится до конца.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|3
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|4
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|5
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
|19.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|19.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|19.02
|17:00
|
СКА – Трактор
|- : -