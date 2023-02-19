Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:00

Спортивный директор «Адмирала»: «На Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься»

Спортивный директор «Адмирала» рассказал о финансовых условиях в клубе
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Адмирал»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о финансовых условиях в своем клубе.

- Всегда говорят, что есть «челябинская надбавка», «магнитогорская надбавка» за не самый престижный город. Есть ли «владивостокская надбавка»?

— Я сам три года отыграл в хабаровском «Амуре», когда пытался перезапустить карьеру. Считаю, что на Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься. Конечно, надбавка есть. За хорошего игрока нужно платить в полтора-два раза больше, чем другим клубам, потому что при равных условиях хоккеист выберет что-то поближе к Москве, чтобы не нужно было так много летать, ведь это доставляет дискомфорт.

Но руководство очень старается — за два года не было ни одной задержки зарплаты и премиальных, все честно, хотя раньше за «Адмиралом» тянулся негативный шлейф. В этом году мы собрали боевой коллектив с характером, за счет которого мы вытянули много игр. Сколько игр мы выиграли в овертайме и по буллитам, сколько бросков наши ребята блокируют — в нашей команде по-другому нельзя.

Конечно, если бы у нас были игроки уровня Буше и Найта, мы бы показывали другой хоккей, никто бы не заставлял таких нападающих отсиживаться в обороне. Но если мы не будем соблюдать жесткую игровую дисциплину и тренерские установки при наших возможностях, то у нас не будет никакого результата. Многие говорят, что мы мало забиваем, но мы и мало пропускаем. Мне кажется, что в играх с нами интрига всегда держится до конца.

Хоккеисты &laquo;Адмирала&raquo;. «Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»
КХЛ
ХК Адмирал
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Адмирала»: «Основная задача — попасть в плей-офф»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 47 18 99
2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Сибирь 65 37 28 81
3 Сал. Юлаев 65 35 30 80
4 Металлург 64 34 30 79
5 Автомобилист 64 35 29 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 65 32 33 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 65 29 36 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 65 27 38 61
Результаты / календарь
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 10:00
Адмирал – Автомобилист
 - : -
19.02 10:00
Амур – Ак Барс
 - : -
19.02 17:00
СКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости