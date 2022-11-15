Тренер вратарей, сенсационно возобновивший карьеру, рассказал о своем пути в хоккее

Специалист по вратарям команды МХЛ «Реактор» Антон Кислицын, вышедший в стартовом составе «Нефтехимика» против «Витязя», заявил, что этот случай войдет в историю.

— До этого у меня было два серебра в «Ижстали». Одно как раз с Олегом Юрьевичем и с Разиным во главе. Потом еще одно серебро с «Ижсталью». Затем провальный сезон в той же команде. Затем были Пенза и «Липтовски Микулаш» из Словакии. Их Экстралига — интересный чемпионат. После нее я вернулся в Россию, ни дня не получил удовольствия от Высшей лиги, принял решение закончить карьеру и продолжить работать тренером.

— Сейчас, наверное, вам сыплются предложения.

— Если только из Ночной лиги.

— Есть вероятность, что вы еще выйдете на лед в матче КХЛ? И готовы ли вы к этому?

— Хочется продолжать, почувствовал кровь. Следующий матч у нас со СКА...

Не знаю, будет ли такое еще у кого-то в жизни. Но такое, как у меня, уже вряд ли повторится. Так что получился исторический день для российского хоккея. Это я сказал партнерам перед игрой. И все так классно закончилось — победой. Теперь можно книгу писать.

Полное интервью с Антоном Кислицыным читайте здесь