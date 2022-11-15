Тренер вратарей Кислицын, сыгравший в матче КХЛ, рассказал о своем предыдущем шансе дебютировать в главной лиге

Специалист по вратарям команды МХЛ «Реактор» Антон Кислицын, возобновивший карьеру спустя два с половиной года и сенсационно вышедший в стартовом составе «Нефтехимика» против «Витязя», поделился впечатлениями от дебюта.

— Из плохих моментов отмечу чтение игры, мог действовать лучше. Есть где добавлять. Два с половиной года без тренировок не проходят бесследно. Я, конечно, катался с арендаторами. Там были люди, кто готовился к турнирам КХЛ и ВХЛ. Также выступал за команду «Темирхан» из Казани. В ней играют ребята, закончившие карьеру в КХЛ.

Я мог провести свою первую игру в КХЛ в 2010 году, провел полноценные сборы в «Нефтехимике», но Владимир Крикунов отказался от меня после сборов. Было так обидно! Даже не дали шанса. Пусть бы я провалился, но хотя бы у меня была возможность провалиться. И спустя столько времени у меня появился шанс. Не знаю, как на это решился тренерский штаб. Спасибо огромное Олегу Юрьевичу Леонтьеву. Но это бомба!

Напомним, что Кислицын подписал контракт с «Нефтехимиком» 7 ноября, так как у клуба проблемы с вратарями.

Полное интервью с Антоном Кислицыным читайте здесь