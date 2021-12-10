«Спартак» третий раз в сезоне обыграл «Йокерит»
21:37
«Спартак» дома обыграл «Йокерит» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Заброшенными шайбами в матче отметились Данила Квартальнов и Сергей Широков.
Несмотря на поражение, «Йокерит» продолжает лидировать в Западной конференции, имея на счету 54 очков в 39 играх.
«Спартак» в турнирной таблице Запада находится на седьмом месте, набрав 43 очков в 39 матчах.
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«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Широков — 10 (Хед), 27:31 — 1:0. Квартальнов — 1 (Цыплаков, Хед), 46:05 — 2:0.
Вратари: Сковронский — Линдбек (57:43 — 59:12, 59:38).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (11+9+7) — 38 (9+9+20).
Судьи: Одиньш, Сидоренко.
10 декабря. Москва. Мегаспорт.
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