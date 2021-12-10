«Спартак» третий раз в сезоне обыграл «Йокерит»

«Спартак» дома обыграл «Йокерит» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами в матче отметились Данила Квартальнов и Сергей Широков.

Несмотря на поражение, «Йокерит» продолжает лидировать в Западной конференции, имея на счету 54 очков в 39 играх.

«Спартак» в турнирной таблице Запада находится на седьмом месте, набрав 43 очков в 39 матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Широков — 10 (Хед), 27:31 — 1:0. Квартальнов — 1 (Цыплаков, Хед), 46:05 — 2:0.

Вратари: Сковронский — Линдбек (57:43 — 59:12, 59:38).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (11+9+7) — 38 (9+9+20).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

10 декабря. Москва. Мегаспорт.