«Спартак» всухую разгромил ЦСКА в товарищеском матче
«Спартак» всухую разгромил ЦСКА в товарищеском матче — 5:0.
В составе красно-белых дублем отличился Иван Дроздов, по одной шайбе забросили Эмиль Петтерсон, Вячеслав Солодухин и Йори Лехтеря.
В другом товарищеском матче «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 5:0. У челябинцев забросили Томаш Гика, Теему Пулккинен, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Альберт Яруллин.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Дроздов — 1, 1:06 — 0:1. Петтерссон — 3, 14:16 — 0:2. Солодухин — 2, 28:00 — 0:3. Лехтеря — 1, 38:28 — 0:4. Дроздов — 2, 59:00 — 0:5.
25 февраля. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Голы: Гика — 1, 1:09 — 0:1. Пулккинен — 3 (Стась), 31:15 — 0:2. Седлак — 6 (бол., Гика, Пулккинен), 39:17 — 0:3. Кравцов — 1 (бол., Пилут, Бывальцев), 39:51 — 0:4. Яруллин — 1 (Пулккинен, Бывальцев), 59:01 — 0:5.
Вратари: Кошечкин — Вилл.
Судьи: Бондарь, Гашилов.
25 февраля. Магнитогорск. «Арена Металлург».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
- Спартак
- Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
– Спартак
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -