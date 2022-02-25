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Сегодня, 16:46

«Спартак» всухую разгромил ЦСКА в товарищеском матче

Иван Торопцев
Корреспондент

«Спартак» всухую разгромил ЦСКА в товарищеском матче — 5:0.

В составе красно-белых дублем отличился Иван Дроздов, по одной шайбе забросили Эмиль Петтерсон, Вячеслав Солодухин и Йори Лехтеря.

В другом товарищеском матче «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 5:0. У челябинцев забросили Томаш Гика, Теему Пулккинен, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Альберт Яруллин.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Дроздов — 1, 1:06 — 0:1. Петтерссон — 3, 14:16 — 0:2. Солодухин — 2, 28:00 — 0:3. Лехтеря — 1, 38:28 — 0:4. Дроздов — 2, 59:00 — 0:5.

25 февраля. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Гика — 1, 1:09 — 0:1. Пулккинен — 3 (Стась), 31:15 — 0:2. Седлак — 6 (бол., Гика, Пулккинен), 39:17 — 0:3. Кравцов — 1 (бол., Пилут, Бывальцев), 39:51 — 0:4. Яруллин — 1 (Пулккинен, Бывальцев), 59:01 — 0:5.

Вратари: Кошечкин — Вилл.

Судьи: Бондарь, Гашилов.

25 февраля. Магнитогорск. «Арена Металлург».

Хоккей
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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
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- Спартак
- Спартак
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
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Трактор - Нефтехимик
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