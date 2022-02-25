«Спартак» всухую разгромил ЦСКА в товарищеском матче

«Спартак» всухую разгромил ЦСКА в товарищеском матче — 5:0.

В составе красно-белых дублем отличился Иван Дроздов, по одной шайбе забросили Эмиль Петтерсон, Вячеслав Солодухин и Йори Лехтеря.

В другом товарищеском матче «Трактор» разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 5:0. У челябинцев забросили Томаш Гика, Теему Пулккинен, Виталий Кравцов, Лукаш Седлак и Альберт Яруллин.

Хоккей

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Дроздов — 1, 1:06 — 0:1. Петтерссон — 3, 14:16 — 0:2. Солодухин — 2, 28:00 — 0:3. Лехтеря — 1, 38:28 — 0:4. Дроздов — 2, 59:00 — 0:5.

25 февраля. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Гика — 1, 1:09 — 0:1. Пулккинен — 3 (Стась), 31:15 — 0:2. Седлак — 6 (бол., Гика, Пулккинен), 39:17 — 0:3. Кравцов — 1 (бол., Пилут, Бывальцев), 39:51 — 0:4. Яруллин — 1 (Пулккинен, Бывальцев), 59:01 — 0:5.

Вратари: Кошечкин — Вилл.

Судьи: Бондарь, Гашилов.

25 февраля. Магнитогорск. «Арена Металлург».