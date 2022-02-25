«Автомобилист» объявил о расторжении контракта с Дмитрием Шикиным

«Автомобилист» объявил о расторжении контракта с вратарем Дмитрием Шикиным.

Клуб из Екатеринбурга и 30-летний россиянин прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Сообщается, что Шикин планирует продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Швейцарии.

Шикин выступал за «Автомобилист» с 2021 года, он провел за команду 24 матча при проценте отраженных бросков 92,02.