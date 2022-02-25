Метсола может перейти в «Автомобилист» по окончании сезона

Как стало известно «СЭ», вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола по окончании сезона может подписать контракт с «Автомобилистом».

Соглашение финна с уфимским клубом истекает 30 апреля этого года, он станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего финна 18 побед в 31 матче КХЛ при проценте отраженных бросков 93,1.

По нашей информации, «Автомобилист» расторгнет контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном. Также команду покинул вратарь Дмитрий Шикин.