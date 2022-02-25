Метсола может перейти в «Автомобилист» по окончании сезона
Как стало известно «СЭ», вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола по окончании сезона может подписать контракт с «Автомобилистом».
Соглашение финна с уфимским клубом истекает 30 апреля этого года, он станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего финна 18 побед в 31 матче КХЛ при проценте отраженных бросков 93,1.
По нашей информации, «Автомобилист» расторгнет контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном. Также команду покинул вратарь Дмитрий Шикин.
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|68
|2
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|30
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|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
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|47
|29
|18
|63
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|21
|63
|6
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|26
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|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
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|47
|23
|24
|54
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|26
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|18
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|28
|19
|58
|6
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|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
- Спартак
- Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
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2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|1.03
|19:30
|
– Спартак
|- : -
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