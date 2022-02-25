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Сегодня, 16:10

Метсола может перейти в «Автомобилист» по окончании сезона

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Юха Метсола.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола по окончании сезона может подписать контракт с «Автомобилистом».

Соглашение финна с уфимским клубом истекает 30 апреля этого года, он станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего финна 18 побед в 31 матче КХЛ при проценте отраженных бросков 93,1.

По нашей информации, «Автомобилист» расторгнет контракт со шведским вратарем Юханом Маттсоном. Также команду покинул вратарь Дмитрий Шикин.

Юха Метсола
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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Ак Барс - Авангард
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Сал. Юлаев - Сибирь
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
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