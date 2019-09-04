«Спартак» возложил цветы к памятнику погибшей команде «Локомотив»

Игроки и тренеры «Спартака» возложили цветы на могилы погибших в авиакатастрофе хоккеистов ярославского «Локомотива», информирует пресс-служба красно-белых. Трагедия произошла 7 сентября 2011 года.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня в Ярославле.

— В наших сердцах все ребята по-прежнему живы!, — говорится в сообщении «Спартака».