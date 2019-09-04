КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» возложил цветы к памятнику погибшей команде «Локомотив»

13:17

Игроки и тренеры «Спартака» возложили цветы на могилы погибших в авиакатастрофе хоккеистов ярославского «Локомотива», информирует пресс-служба красно-белых. Трагедия произошла 7 сентября 2011 года.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня в Ярославле.

— В наших сердцах все ребята по-прежнему живы!, — говорится в сообщении «Спартака».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир