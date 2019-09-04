«Спартак» возложил цветы к памятнику погибшей команде «Локомотив»
13:17
Игроки и тренеры «Спартака» возложили цветы на могилы погибших в авиакатастрофе хоккеистов ярославского «Локомотива», информирует пресс-служба красно-белых. Трагедия произошла 7 сентября 2011 года.
Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня в Ярославле.
— В наших сердцах все ребята по-прежнему живы!, — говорится в сообщении «Спартака».
Сегодня после окончания утренней тренировки хоккеисты и тренеры «Спартака» возложили цветы к памятнику погибшей команде «Локомотив». В наших сердцах все ребята по-прежнему живы! pic.twitter.com/55SXqAHXct— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 4, 2019
September 4, 2019