«Сибирь» обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона

«Сибирь» в домашнем матче обыграла «Ладу» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:0.

У победителей отличились Артем Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Вратарь Антон Красоткин оформил шат-аут, отразив 20 бросков по воротам.

«Сибирь» набрала 64 очка в 65 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Лада» потерпела 7-е поражение подряд и с 72 баллами после 65 игр идет на 7-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Михеев — 13 (Морозов), 10:28 — 1:0. Белоусов — 7 (Шашков), 14:36 — 2:0. Бутузов — 12 (бол., Белоусов, Мерфи), 23:16 — 3:0.

Вратари: Красоткин — Подъяпольский (Трушков, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (11+16+8) — 20 (8+4+8).

Судьи: Фатеев, Шувалов.

20 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10630 зрителей.