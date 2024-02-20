«Сибирь» обыграла «Ладу» в последнем домашнем матче сезона
«Сибирь» в домашнем матче обыграла «Ладу» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:0.
У победителей отличились Артем Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Вратарь Антон Красоткин оформил шат-аут, отразив 20 бросков по воротам.
«Сибирь» набрала 64 очка в 65 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Лада» потерпела 7-е поражение подряд и с 72 баллами после 65 игр идет на 7-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Михеев — 13 (Морозов), 10:28 — 1:0. Белоусов — 7 (Шашков), 14:36 — 2:0. Бутузов — 12 (бол., Белоусов, Мерфи), 23:16 — 3:0.
Вратари: Красоткин — Подъяпольский (Трушков, 40:00).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (11+16+8) — 20 (8+4+8).
Судьи: Фатеев, Шувалов.
20 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10630 зрителей.
|Восточная конференция
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|41
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|25
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|В
|П
|О
|1
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|45
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|93
|2
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|65
|42
|23
|89
|4
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|65
|38
|27
|84
|5
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|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|20.02
|15:30
|
Сибирь – Лада
|3 : 0
|20.02
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|20.02
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|20.02
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
|20.02
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|20.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -