«Спартак» победил «Торпедо», красно-белые забросили пять шайб во втором периоде
«Спартак» дома обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:3.
У красно-белых 3 (1+2) очка набрал нападающий Николай Голдобин. Ассистентский дубль оформил Демид Мансуров. У нижегородцев две голевые передачи сделал Николай Коваленко.
Красно-белые забросили пять шайб во втором периоде, уступая «Торпедо» со счетом 1:3.
«Спартак» прервал серию из двух поражений. Московский клуб набрал 86 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» потерпело пятое поражение подряд. Нижегородцы с 74 очками — на 6-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:3 (1:3, 5:0, 1:0)
Голы: Гончарук — 5 (Бреус, Кручинин), 4:02 — 0:1. Летунов — 25 (бол., Коваленко, Конюшков), 6:32 — 0:2. Кручинин — 14 (бол., Коваленко, Гончарук), 13:37 — 0:3. Галимов — 13 (Иванов), 18:22 — 1:3. Голдобин — 36 (бол., Локтионов), 28:17 — 2:3. Филин — 9 (Мансуров), 29:21 — 3:3. Сусуев — 3 (Мансуров), 29:36 — 4:3. Локтионов — 10 (бол., Голдобин), 31:21 — 5:3. Порядин — 24 (бол., Голдобин, Принс), 39:49 — 6:3. Савиков — 3, 55:48 — 7:3.
Вратари: Кареев (Николаев, 13:37) — Кульбаков (Гуска, 29:36, Кульбаков, 40:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (16+18+9) — 34 (9+14+11).
Судьи: Наумов, Оленин.
20 февраля. Москва. Мегаспорт. 7796 зрителей.
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