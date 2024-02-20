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20 февраля, 21:55

КХЛ: «Спартак» выиграл у «Торпедо», СКА всухую уступил «Северстали». Результаты и видео голов 20 февраля

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Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

20 февраля, вторник

«Сибирь» — «Лада» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Михеев — 13 (Морозов), 10:28 — 1:0. Белоусов — 7 (Шашков), 14:36 — 2:0. Бутузов — 12 (бол., Белоусов, Мерфи), 23:16 — 3:0.
Вратари: Красоткин — Подъяпольский (Трушков, 40:00).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (11+16+8) — 20 (8+4+8).
Судьи: Фатеев, Шувалов.
20 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10630 зрителей.

«Авангард» — «Автомобилист» — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Голы: Юрчо — 6, 1:39 — 1:0. Юрчо — 7 (Прохоркин), 25:14 — 2:0. Пьянов — 12 (Чмыхов, Бойков), 30:59 — 3:0. Николишин — 10 (бол., Прохоркин, Чистяков), 39:26 — 4:0. Макеев — 14 (Да Коста, Воробьев), 49:52 — 4:1. Обидин — 13 (Бывальцев), 52:08 — 4:2.
Вратари: Хомченко (58:13) — Галкин (Аликин, 40:00).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 19 (8+8+3) — 29 (9+8+12).
Судьи: Белов, Соин.
20 февраля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

«Динамо» Минск — «Нефтехимик» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хэмилтон — 4 (бол., Волков), 18:59 — 1:0. Основин — 4 (Ковгореня, Сушко), 29:20 — 2:0. Дергачев — 17 (бол., Белозеров), 50:44 — 2:1.
Вратари: Колосов — Загидулин (59:05).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 22 (6+8+8) — 29 (7+11+11).
Судьи: Гамалей, Оскирко.
20 февраля. Минск. «Минск-Арена». 13790 зрителей.

«Спартак» — «Торпедо» — 7:3 (1:3, 5:0, 1:0)
Голы: Гончарук — 5 (Бреус, Кручинин), 4:02 — 0:1. Летунов — 25 (бол., Коваленко, Конюшков), 6:32 — 0:2. Кручинин — 14 (бол., Коваленко, Гончарук), 13:37 — 0:3. Галимов — 13 (Иванов), 18:22 — 1:3. Голдобин — 36 (бол., Локтионов), 28:17 — 2:3. Филин — 9 (Мансуров), 29:21 — 3:3. Сусуев — 3 (Мансуров), 29:36 — 4:3. Локтионов — 10 (бол., Голдобин), 31:21 — 5:3. Порядин — 24 (бол., Голдобин, Принс), 39:49 — 6:3. Савиков — 3, 55:48 — 7:3.
Вратари: Кареев (Николаев, 13:37) — Кульбаков (Гуска, 29:36, Кульбаков, 40:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (16+18+9) — 34 (9+14+11).
Судьи: Наумов, Оленин.
20 февраля. Москва. Мегаспорт. 7796 зрителей.

«Куньлунь» — «Сочи» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Голы: С. Фу — 12 (П. Фу, Сомерби), 30:19 — 1:0. Броссо — 22 (Вонг, Оттенбрайт), 30:34 — 2:0. П. Фу — 9 (Оттенбрайт, Кэмпбелл), 33:37 — 3:0. Макмиллан — 9 (Фрэм, С. Фу), 35:38 — 4:0.
Вратари: Джурасик — Бердин (Третьяк, 35:38).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (12+7+8) — 29 (15+6+8).
Судьи: Акузовский, Васильев.
20 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 672 зрителя.

СКА — «Северсталь» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Коростелев — 20 (Грудинин, Лишка), 37:20 — 0:1. Коростелев — 21 (Лишка), 50:04 — 0:2. Лишка — 12 (п.в.), 57:16 — 0:3.
Вратари: Маттссон (56:27 — 57:16, 58:55) — Самойлов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (4+8+9) — 20 (4+9+7).
Судьи: Раминг, Ромасько.
20 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 20468 зрителей.

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 1
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5.03
29.02 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 2 : 3
29.02 19:30
Ак Барс – Автомобилист
 - : -
29.02 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
29.02 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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