КХЛ: «Спартак» выиграл у «Торпедо», СКА всухую уступил «Северстали». Результаты и видео голов 20 февраля
20 февраля, вторник
«Сибирь» — «Лада» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Михеев — 13 (Морозов), 10:28 — 1:0. Белоусов — 7 (Шашков), 14:36 — 2:0. Бутузов — 12 (бол., Белоусов, Мерфи), 23:16 — 3:0.
Вратари: Красоткин — Подъяпольский (Трушков, 40:00).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (11+16+8) — 20 (8+4+8).
Судьи: Фатеев, Шувалов.
20 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10630 зрителей.
«Авангард» — «Автомобилист» — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Голы: Юрчо — 6, 1:39 — 1:0. Юрчо — 7 (Прохоркин), 25:14 — 2:0. Пьянов — 12 (Чмыхов, Бойков), 30:59 — 3:0. Николишин — 10 (бол., Прохоркин, Чистяков), 39:26 — 4:0. Макеев — 14 (Да Коста, Воробьев), 49:52 — 4:1. Обидин — 13 (Бывальцев), 52:08 — 4:2.
Вратари: Хомченко (58:13) — Галкин (Аликин, 40:00).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 19 (8+8+3) — 29 (9+8+12).
Судьи: Белов, Соин.
20 февраля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
«Динамо» Минск — «Нефтехимик» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хэмилтон — 4 (бол., Волков), 18:59 — 1:0. Основин — 4 (Ковгореня, Сушко), 29:20 — 2:0. Дергачев — 17 (бол., Белозеров), 50:44 — 2:1.
Вратари: Колосов — Загидулин (59:05).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 22 (6+8+8) — 29 (7+11+11).
Судьи: Гамалей, Оскирко.
20 февраля. Минск. «Минск-Арена». 13790 зрителей.
«Спартак» — «Торпедо» — 7:3 (1:3, 5:0, 1:0)
Голы: Гончарук — 5 (Бреус, Кручинин), 4:02 — 0:1. Летунов — 25 (бол., Коваленко, Конюшков), 6:32 — 0:2. Кручинин — 14 (бол., Коваленко, Гончарук), 13:37 — 0:3. Галимов — 13 (Иванов), 18:22 — 1:3. Голдобин — 36 (бол., Локтионов), 28:17 — 2:3. Филин — 9 (Мансуров), 29:21 — 3:3. Сусуев — 3 (Мансуров), 29:36 — 4:3. Локтионов — 10 (бол., Голдобин), 31:21 — 5:3. Порядин — 24 (бол., Голдобин, Принс), 39:49 — 6:3. Савиков — 3, 55:48 — 7:3.
Вратари: Кареев (Николаев, 13:37) — Кульбаков (Гуска, 29:36, Кульбаков, 40:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 43 (16+18+9) — 34 (9+14+11).
Судьи: Наумов, Оленин.
20 февраля. Москва. Мегаспорт. 7796 зрителей.
«Куньлунь» — «Сочи» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Голы: С. Фу — 12 (П. Фу, Сомерби), 30:19 — 1:0. Броссо — 22 (Вонг, Оттенбрайт), 30:34 — 2:0. П. Фу — 9 (Оттенбрайт, Кэмпбелл), 33:37 — 3:0. Макмиллан — 9 (Фрэм, С. Фу), 35:38 — 4:0.
Вратари: Джурасик — Бердин (Третьяк, 35:38).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (12+7+8) — 29 (15+6+8).
Судьи: Акузовский, Васильев.
20 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 672 зрителя.
СКА — «Северсталь» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Коростелев — 20 (Грудинин, Лишка), 37:20 — 0:1. Коростелев — 21 (Лишка), 50:04 — 0:2. Лишка — 12 (п.в.), 57:16 — 0:3.
Вратари: Маттссон (56:27 — 57:16, 58:55) — Самойлов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (4+8+9) — 20 (4+9+7).
Судьи: Раминг, Ромасько.
20 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 20468 зрителей.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 3
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -