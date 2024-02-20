«Северсталь» на выезде разгромила СКА

«Северсталь» в гостях обыграла СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У победителей голами отметились Никита Коростев, оформивший дубль, Адам Лишка и Кирилл Пилипенко.

У СКА прервалась серия из пяти побед подряд, команда с 93 очками сохраняет первое место в турнирной таблице Западной конференции после 66 встреч. «Северсталь» (80 очков) выиграла пятый матч подряд и идет пятой на «Западе» после 65 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Коростелев — 20 (Грудинин, Лишка), 37:20 — 0:1. Коростелев — 21 (Лишка), 50:04 — 0:2. Лишка — 12 (п.в.), 57:16 — 0:3.

Вратари: Маттссон (56:27 — 57:16, 58:55) — Самойлов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (4+8+9) — 20 (4+9+7).

Судьи: Раминг, Ромасько.

20 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 20468 зрителей