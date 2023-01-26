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Сегодня, 21:35

«Спартак» дома проиграл «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торпедо» одержал победу над «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

В составе гостей отличились нападающий Кирилл Воронин, форвард Николай Коваленко также дублем отметился форвард Владислав Фирстов.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 57 очков за 56 игр.

«Торпедо» располагается на 4-й строчке с 74 баллами за 55 встреч.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Воронин — 9, 12:10 — 0:1. Коваленко — 19 (Кручинин, Конюшков), 41:45 — 0:2. Фирстов — 8 (Орлов), 48:05 — 0:3. Фирстов — 9 (Сато), 54:12 — 0:4.

Вратари: Рибар — Гуска.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (11+10+13) — 34 (17+9+8).

Судьи: Оленин, Оскирко.

26 января. Москва. Мегаспорт. 3892 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 55 35 20 74
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 55 27 28 62
7 Спартак 56 25 31 57
8 Динамо Мн 56 22 34 56
9 Северсталь 55 22 33 56
10 Куньлунь 56 19 37 43
11 Сочи 54 6 48 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Автомобилист 54 31 23 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
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27.01 16:30
Авангард – Динамо М
 - : -
27.01 16:30
Барыс – Трактор
 - : -
27.01 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
27.01 17:00
Металлург – Ак Барс
 - : -
27.01 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 - : -
27.01 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
27.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
27.01 19:30
ЦСКА – Амур
 - : -
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