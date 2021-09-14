СКА в гостях переиграл «Спартак»
21:39
СКА одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга взял верх со счетом 2:0.
Голами отметились нападающий Антон Бурдасов и Кирилл Марченко. Причем первую шайбу питерцы забросили после грубейшей ошибки защитника красно-белых.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Бурдасов — 3 (Кузьменко), 22:14 — 0:1. Марченко — 4 (бол., Фальковский), 36:56 — 0:2.
Вратари: Данск (59:14) — Юханссон.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (6+12+12) — 24 (5+8+11).
Судьи: Белов, Оленин.
14 сентября. Москва. «Мегаспорт».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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