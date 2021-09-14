Вернется ли Гусев в КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
21:00
Эфир Михаила Зислиса, Алексея Шевченко и Леонида Вайсфельда о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:
— будущее Никиты Гусева
— суперстарт московского «Динамо»
— очередной конфуз с «Куньлунем»
— другие события КХЛ
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