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Вернется ли Гусев в КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

21:00

Эфир Михаила Зислиса, Алексея Шевченко и Леонида Вайсфельда о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ». Главные темы:

— будущее Никиты Гусева

— суперстарт московского «Динамо»

— очередной конфуз с «Куньлунем»

— другие события КХЛ

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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