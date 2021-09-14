КХЛ: расписание и результаты матчей 14 сентября
10:00
Сегодня, 14 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится 8 матчей.
«Адмирал» — «Динамо» (Москва)
Начало — в 12.30 (мск)
«Йокерит» — «Локомотив»
Начало — в 18.30 (мск)
«Витязь» — «Трактор»
Начало — в 19.30 (мск)
«Динамо» (Рига) — «Торпедо»
Начало — в 19.30 (мск)
«Куньлунь» — «Автомобилист»
Начало — в 19.30 (мск)
«Сочи» — «Ак Барс«
Начало — в 19.30 (мск)
«Спартак» — СКА
Начало — в 19.30 (мск)
ЦСКА — «Барыс»
Начало — в 19.30 (мск)
Все матчи чемпионата КХЛ можно посмотреть на каналах КХЛ ТВ и сайте Матч ТВ
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции КХЛ //
Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ
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