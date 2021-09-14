КХЛ: расписание и результаты матчей 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится 8 матчей.

«Адмирал» — «Динамо» (Москва)

Начало — в 12.30 (мск)

«Йокерит» — «Локомотив»

Начало — в 18.30 (мск)

«Витязь» — «Трактор»

Начало — в 19.30 (мск)

«Динамо» (Рига) — «Торпедо»

Начало — в 19.30 (мск)

«Куньлунь» — «Автомобилист»

Начало — в 19.30 (мск)

«Сочи» — «Ак Барс«

Начало — в 19.30 (мск)

«Спартак» — СКА

Начало — в 19.30 (мск)

ЦСКА — «Барыс»

Начало — в 19.30 (мск)

Все матчи чемпионата КХЛ можно посмотреть на каналах КХЛ ТВ и сайте Матч ТВ

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции КХЛ //

Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ