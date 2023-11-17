«Спартак» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев — 6:2.

Видео лучших моментов матча «Спартак» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» набрал 47 очков в 32 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Салават Юлаев» идет на шестой строчке «Востока» с 37 баллами.

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