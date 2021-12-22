Рижское «Динамо» на выезде переиграло «Витязь» в овертайме
Рижское «Динамо» на выезде переиграло «Витязь» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. Рижане одолели соперника со счетом 3:2.
Автором победного гола стал нападающий Лукаш Радил.
В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает 11-е место, набрав 33 очка. «Динамо» идет на 12-й строчке (32 очка).
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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Аалтонен — 8 (бол., Оямяки, Кемиляйнен), 9:00 — 1:0. Червены — 7 (бол., Мейя, Карьялайнен), 10:59 — 1:1. Лорито — 3 (бол., Дарзиньш), 34:54 — 1:2. Попов — 1 (Аалтонен, Мусин), 52:54 — 2:2. Радил — 8 (Фрейбергс), 60:44 — 2:3.
Вратари: Ежов — Гудачек.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 31 (8+11+12+0) — 21 (4+11+4+2).
Судьи: Франо, Хрибик.
22 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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