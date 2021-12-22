Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Рижское «Динамо» на выезде переиграло «Витязь» в овертайме

21:52
Теги:

Рижское «Динамо» на выезде переиграло «Витязь» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. Рижане одолели соперника со счетом 3:2.

Автором победного гола стал нападающий Лукаш Радил.

В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает 11-е место, набрав 33 очка. «Динамо» идет на 12-й строчке (32 очка).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Аалтонен — 8 (бол., Оямяки, Кемиляйнен), 9:00 — 1:0. Червены — 7 (бол., Мейя, Карьялайнен), 10:59 — 1:1. Лорито — 3 (бол., Дарзиньш), 34:54 — 1:2. Попов — 1 (Аалтонен, Мусин), 52:54 — 2:2. Радил — 8 (Фрейбергс), 60:44 — 2:3.

Вратари: Ежов — Гудачек.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (8+11+12+0) — 21 (4+11+4+2).

Судьи: Франо, Хрибик.

22 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз
0
Реклама