«Спартак» предложил нападающему Широкову двухлетний контракт

Как стало известно «СЭ», «Спартак» предложил нападающему Сергею Широкову новый контракт на два года. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ак Барс» и «Автомобилист».

В сезоне-2021/22 Широков провел в регулярном чемпионате 45 матчей и набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти матчах.

В нынешнем сезоне «Спартак» проиграл питерскому СКА в плей-офф КХЛ со счетом 1-4 в серии.