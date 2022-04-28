СКА и нападающий Швец-Роговой подписали контракт на четыре сезона

СКА подписал новый контракт с нападающим Артемом Швецом-Роговым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.

27-летний форвард выступает за питерский клуб с октября 2019 года. До этого в КХЛ играл за «Витязь».

В этом сезоне Швец-Роговой провел за СКА 18 матчей и набрал 5 (2+3) очков.