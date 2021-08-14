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«Спартак» подписал экс-форварда «Динамо» Шипова

16:47
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«Спартак» на официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Ильей Шиповым.

С 27-летним игроком подписано двустороннее соглашение сроком на один год.

В минувшем сезоне Шипов провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за московское «Динамо» и набрал 8 (3+5) очков.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/sistemu-spartaka-popolnil-ilya-shipov/

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Иван Шитик все материалы автора

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