«Спартак» подписал экс-форварда «Динамо» Шипова

«Спартак» на официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Ильей Шиповым.

С 27-летним игроком подписано двустороннее соглашение сроком на один год.

В минувшем сезоне Шипов провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за московское «Динамо» и набрал 8 (3+5) очков.