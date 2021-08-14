Травмированный Амиров поблагодарил болельщиков за поддержку
16:51
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров пропустит около месяца из-за травмы.
«Получил много слов поддержки. Всем большое спасибо за теплые слова», — написал хоккеист в Instagram.
Родион Амиров. Фото Instagram
Ранее стало известно, что Амиров сломал ключицу. Он выбыл из строя на срок от трех до четырех недель.
Таким образом, 19-летний нападающий может пропустить первые матчи сезона КХЛ. «Салават» начинает регулярный чемпионат 3 сентября игрой против «Барыса».
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