Травмированный Амиров поблагодарил болельщиков за поддержку

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров пропустит около месяца из-за травмы.

«Получил много слов поддержки. Всем большое спасибо за теплые слова», — написал хоккеист в Instagram.

Родион Амиров. Фото Instagram

Ранее стало известно, что Амиров сломал ключицу. Он выбыл из строя на срок от трех до четырех недель.

Таким образом, 19-летний нападающий может пропустить первые матчи сезона КХЛ. «Салават» начинает регулярный чемпионат 3 сентября игрой против «Барыса».