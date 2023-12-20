«Спартак» переподписал контракт с Патриком Рибаром

«Спартак» переподписал контракт с вратарем Патриком Рибаром, сообщает официальный сайт КХЛ.

Московский клуб расторг прежнее соглашение с 30-летним словаком и заключил с ним новое, которое действует до конца апреля 2025 года.

Рибар выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 голкипер одержал 16 побед в 26 матчах при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,34.