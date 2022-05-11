«Спартак» объявил об уходе нападающего Широкова

Нападающий Сергей Широков покидает «Спартак» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Последние два сезона 36-летний хоккеист провел в составе красно-белых. В сезоне-2021/22 Широков сыграл в регулярном чемпионате 45 матчей и набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти матчах.

В КХЛ форвард также выступал за ЦСКА, «Авангард» и СКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что Широков продолжит карьеру в «Автомобилисте».