«Сочи» подписал вратаря из системы «Тампа-Бэй»

«Сочи» после получения в результате обмена со СКА спортивных прав на хоккеиста подписал контракт с 23-летним вратарем Алексеем Мельничуком, информирует сайт клуба. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Голкипер является воспитанником школы СКА и выступал за все команды армейской системы в МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Дебютный матч в главной лиге Мельничук провел в 19 лет, выйдя на замену в гостевой встрече СКА против «Югры» (9:1) в сентябре 2017 года.

В том же сезоне (2017/18) вратарь принял участие в молодежном чемпионате мира. Сезон-2020/21 Мельничук на правах аренды провел в нижегородском «Торпедо» (14 матчей, КН 2,68, %ОБ 91,2), после чего отправился в систему «Сан-Хосе», где и дебютировал в НХЛ, проведя три матча.

В завершившемся сезоне голкипер играл в АХЛ за команду «Сан-Хосе Барракуда». В марте в результате обмена Мельничук перешел в систему «Тампы» и выступал в ECHL за команду «Орландо Солар Беарз».