Нападающий Широков продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Как стало известно «СЭ», нападающий Сергей Широков продолжит карьеру в «Автомобилисте». Последние два сезона он провел в московском «Спартаке».

В сезоне-2021/22 Широков провел в регулярном чемпионате 45 матчей и набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти матчах.