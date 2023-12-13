«Спартак» объявил о продлении контракта с Шэйном Принсом

Нападающий «Спартака» Шэйн Принс подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых.

Срок соглашения с 31-летним игроком сборной Белоруссии рассчитан на один год.

В сезоне-2022/23 Принс стал вторым бомбардиром и снайпером «Спартака», набрав 35 (17+18) очков в 50 матчах.

В текущем сезоне в активе форварда 18 (10+8) очков в 36 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.