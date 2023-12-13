Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, насколько будет сложно создать медиалигу в хоккее

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, что глава медийной футбольной лиги Николай Осипов не делал предложений о совместном создании аналогичного продукта в хоккее.

«Пускай попробует. Это не футбол, из этого намного тяжелее сделать хотя бы что-то похожее на футбол. Мы столкнулись с массой проблем, и не совсем получилось то, что мы задумывали. Посмотрим, что получится у других ребят, у которых есть опыт проведения подобного турнира в другом виде спорта. Могу только пожелать удачи. Нет, мне никто не предлагал участия. Не знаю даже, посмотрим, какие будут условия, если будут предлагать. Возможно, мы даже что-то совместное сделаем. Загадывать пока не будем», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

Яковлев в тандеме с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным работал над созданием хоккейной медиалиги, но пока проект оказался поставлен на паузу на неопределенный срок.