«Спартак» и защитник Мамкин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

«Спартак» и защитник Михаил Мамкин договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний Мамкин перешел в московский клуб в июле 2021 года, заключив односторонний контракт на два года. В сезоне КХЛ-2021/22 он сыграл за команду 32 матча и не набрал ни одного очка.

В КХЛ защитник также выступал за «Югру», «Сочи» и «Автомобилист».

6 августа красно-белые поместили защитника в список отказов. В итоге, по информации «СЭ», ни один клуб КХЛ не забрал его.