«Спартак» и защитник Мамкин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон
«Спартак» и защитник Михаил Мамкин договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
32-летний Мамкин перешел в московский клуб в июле 2021 года, заключив односторонний контракт на два года. В сезоне КХЛ-2021/22 он сыграл за команду 32 матча и не набрал ни одного очка.
В КХЛ защитник также выступал за «Югру», «Сочи» и «Автомобилист».
6 августа красно-белые поместили защитника в список отказов. В итоге, по информации «СЭ», ни один клуб КХЛ не забрал его.
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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