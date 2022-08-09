«Сочи» обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче
«Сочи» обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче — 5:3. Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.
В составе сочинского клуба забивали Артур Тянулин (дубль), Амир Гараев, Никита Зоркин и Никита Феоктистов.
У «Динамо» отметились Павел Варфоломеев, Шон Лалонд и Сергей Кузнецов.
Хоккей
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Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Голы: Тянулин — 4 (бол., Глотов, Феоктистов), 8:21 — 1:0. Варфоломеев — 4 (Пинчук), 28:14 — 1:1. Лалонд — 1 (Звягин, Емелин), 35:28 — 1:2. Гараев — 1 (Алтыбармакян), 41:48 — 2:2. Зоркин — 1 (Тянулин), 46:54 — 3:2. Тянулин — 5 (Феоктистов), 50:22 — 4:2. Кузнецов — 1 (Соколов, Пинчук), 57:17 — 4:3. Феоктистов — 1 (Галенюк, Третьяк), 59:19 — 5:3.
Вратари: Третьяк — Колосов.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 30 (6+12+12) — 25 (12+5+8).
Судьи: Наумов, Сергеев.
9 августа. Сочи. Шайба.
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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