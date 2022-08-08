Клуб КХЛ не забрали защитника «Спартака» Мамкина с драфта отказов. Он будет выступать в ВХЛ

Как стало известно «СЭ», ни один клуб КХЛ не забрал защитника «Спартака» Михаила Мамкина с драфта отказов.

Игрок продолжит выступать в системе клуба в ВХЛ в составе «Химика».

В минувшем сезоне на счету 31-летнего Мамкина было 32 игры за «Спартак» при показателе полезности «+2», 12 минутах штрафа, 20 силовых приемах и 42 заблокированных бросках.