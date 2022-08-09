Ведущая «Авангарда» Зухра Уразбахтина объявила об уходе из клуба

Ведущая YouTube-канала «Авангарда» Зухра Уразбахтина объявила об уходе из омского клуба.

«Мне очень тяжело дался этот пост, и, думаю, вы поймете почему. Я приняла тяжелое решение — наши с «Авангардом» пути расходятся. Это был очень сложный выбор. Бесспорно, в Авангард ТВ мы делали наикрутейшие проекты. Это был пик моей карьеры как ведущей клубного телевидения в лучшей медиа-команде КХЛ.

Но после сезона я пришла к выводу, что я хочу творчески реализовываться, хочу учиться тому, чего еще не знаю, хочу получить новое высшее образование и, как следствие, хочу поменять вектор своей карьеры.

Хочу сказать спасибо друзьям из всего медиаотдела «Авангарда», которые были рядом, помогали и наставляли. Вы супер! Благодарю руководство хоккейного клуба за то, что пошли на смелый шаг и доверили мне быть лицом клубного ТВ в команде, где так ценят своих воспитанников. Я прошла омскую школу, это в сердце — навсегда!" - написала Уразбахтина в своем Telegram-канале.

Девушка была ведущей «Авангарда» с августа 2020 года. Ранее она работала в «Ак Барсе» на той же должности.