«Спартак» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
27 января московский «Спартак» на своем льду арены «Мегаспорт» примет столичное «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Динамо» М можно будет на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.45 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо» можно с помощью матч-центра «СЭ».
Красно-белые под руководством Алексея Жамнова набрали 72 балла за 56 матчей, занимая четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Динамовцы тренера Алексея Кудашова располагаются на второй строчке на Западе с 76 очками после 55 игр.
В последний раз команды встречались 23 января. Тогда «Спартак» на выезде одержал победу над «Динамо» со счетом 6:3.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|3
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|27.01
|17:00
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Спартак – Динамо М
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