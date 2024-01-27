27 января московский «Спартак» на своем льду арены «Мегаспорт» примет столичное «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Динамо» М можно будет на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.45 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Красно-белые под руководством Алексея Жамнова набрали 72 балла за 56 матчей, занимая четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Динамовцы тренера Алексея Кудашова располагаются на второй строчке на Западе с 76 очками после 55 игр.

В последний раз команды встречались 23 января. Тогда «Спартак» на выезде одержал победу над «Динамо» со счетом 6:3.

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