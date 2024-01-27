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Сегодня, 10:45

Защитник «Анахайма» Любушкин назвал своим кумиром Рахунека, погибшего в авиакатастрофе с «Локомотивом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Илья Любушкин в составе «Локомотива».
Фото photo.khl.ru

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как играл клюшкой чешского защитника Карела Рахунека и что чувствовал, когда пришел в «Локомотив» после гибели команды в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

— Кто были ваши главные кумиры?

— Илья Ковальчук, который стоял на «обоях» у меня в телефоне. Мы с ним познакомились в сборной на Кубке Первого канала (в декабре 2017 года. — Прим. И.Р.). И когда он в НХЛ вернулся — общались после игр. Очень хороший человек!

И защитник Карел Рахунек, который потом погиб с ярославским «Локомотивом». В подростковом возрасте я часто ходил на «Динамо», и он там играл под «моим» 4-м номером. И мне очень нравилось, как он отдается игре.

А потом, через три месяца после гибели ребят, я оказался в команде. Мне было 17 лет. Эмоции тяжелые, трудно было входить на арену, в раздевалку — и осознавать, что эти парни здесь еще недавно сидели. Ты вроде не знал их лично, но эта аура все равно чувствовалась. Город продолжал быть в трауре.

— С родителями погибших довелось общаться?

— Да. Мы и сейчас очень хорошо общаемся с дядей Герой Галимовым. Не представляю, через что прошли все родственники, все семьи. Это ужас. Когда мы приехали в Ярославль, нам выдали клюшки погибших ребят. И я долго играл клюшкой Карела Рахунека. Своего недавнего кумира. В клубе с них стирали имена, но я знал, чья она.

— И каково это — играть клюшкой погибшего кумира?

— Когда выходишь на лед — забываешь обо всем, кроме игры, отключаешься от мира. Если не концентрироваться на каждом игровом моменте — ничего не получится. Подумаешь о чем-то другом даже на секунду — пропустишь момент, из-под тебя забьют. Быть сфокусированным — важнейшая вещь в нашем деле.

Илья Любушкин. «В детстве кумиром был Рахунек. Когда он погиб, играл его клюшкой». Любушкин — о карьере, НХЛ и «Локомотиве»

Илья Любушкин
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
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