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Сегодня, 19:07

«Ак Барс» обыграл «Спартак», красно-белые не забили впервые с ноября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» на выезде победил «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Дубль за казанцев оформил Семен Кошелев. Еще одна шайба на счету Кирилла Петрова.

Голкипер гостей Амир Мифтахов отыграл на ноль, отразив 28 бросков по своим воротам.

«Ак Барс» (80 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (84) идет четвертым на «Западе». Красно-белые не сумели забить в КХЛ впервые с 2 ноября 2023 года. Тогда «Спартак» проиграл ЦСКА (0:3).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Петров — 3 (Миллер, Шипачев), 13:04 — 0:1. Кошелев — 12 (буллит), 33:06 — 0:2. Кошелев — 13 (Галиев, Семенов), 52:50 — 0:3.

Вратари: Кареев — Мифтахов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (7+11+10) — 27 (9+12+6).

Судьи: Белов, Гашилов.

17 февраля. Москва. Мегаспорт.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
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2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 64 22 42 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
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Авангард – Металлург Мг
 3 : 0
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Куньлунь РС – Динамо Мн
 2 : 4
17.02 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 3 : 0
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Витязь – Динамо М
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Спартак – Ак Барс
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