Минское «Динамо» на выезде победило «Куньлунь»

Минское «Динамо» на выезде одержало победу над «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

За гостей голы забили Вячеслав Основин, Павел Денисов, Александр Волков и Коди Керран. У хозяев отличились Девин Броссо и Тайлер Граовац.

«Динамо» с 65 очками после 65 матчей располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на 10-й позиции (50 баллов за 63 игры).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Основин — 3 (Горбунов, Калдис), 9:47 — 0:1. Денисов — 4, 26:27 — 0:2. Броссо — 21 (Локхарт, Вонг), 26:58 — 1:2. Граовац — 10 (Йип, Челиос), 35:56 — 2:2. Волков — 19 (бол., Фриц, Хэмилтон), 48:00 — 2:3. Керран — 8 (п.в.), 58:53 — 2:4.

Нереализованный буллит: Сотишвили (Динамо Мн), 34:53 (Вратарь).

Вратари: Дж. Смит (Джурасик, 53:46, 58:43 — 58:53) — Фергюсон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (5+11+10) — 34 (11+9+14).

Судьи: Раминг, Соин.

17 февраля. Мытищи. Арена Мытищи.