«Локомотив» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 17 февраля. Игра состоится в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».
Жители Ярославля смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Башкортостана видеотрансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начнется эфир — в 18.50 по местному времени.
Команда Игоря Никитина набрала 87 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. Клуб из Уфы с 85 баллами располагается на 3-й строчке Востока.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|64
|34
|30
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|64
|28
|36
|68
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|64
|20
|44
|51
|12
|Барыс
|64
|20
|44
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Сочи
|64
|22
|42
|51
|10
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|17.02
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|3 : 0
|17.02
|16:00
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|17.02
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|17.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|17.02
|17:00
|
Спартак – Ак Барс
|- : -