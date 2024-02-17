«Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 17 февраля. Игра состоится в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Жители Ярославля смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Башкортостана видеотрансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начнется эфир — в 18.50 по местному времени.

Команда Игоря Никитина набрала 87 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. Клуб из Уфы с 85 баллами располагается на 3-й строчке Востока.

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