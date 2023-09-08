«Адмирал» обыграл «Спартак» и одержал первую победу в сезоне

«Спартак» дома проиграл «Адмиралу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:6.

За красно-белых забили Николай Голдобин и Шейн Принс. У клуба из Владивостока отличились Джованни Фьоре, Данил Файзуллин, Даниил Гутик, оформивший дубль, Павел Шэн и Павел Варфоломеев.

«Адмирал» одержал первую победу в сезоне КХЛ-2023/24 и поднялся на восьмое место «Востока» (3 очка). «Спартак» расположился на шестой строчке «Запада» (4 очка).