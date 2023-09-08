«Торпедо» обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:4.

В составе «Торпедо» дублем отметились Василий Атанасов и Михаил Орлов. Также заброшенными шайбами отметились Владислав Фирстов, Николай Коваленко. В составе минского клуба отличились Сэм Энас, Вадим Мороз, Виталий Пинчук и Тимофей Ковгореня.

«Торпедо» вышло на первую строчку в турнирной таблице «Запад», набрав шесть очков. «Динамо» — седьмой (четыре очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 6:4 (0:1, 3:3, 3:0)

Голы: Энас — 3 (Смирнов, Горбунов), 9:49 — 0:1. Фирстов — 2 (бол., Атанасов, Кульбаков), 21:30 — 1:1. Мороз — 2 (бол., Волков, Калдис), 23:49 — 1:2. Атанасов — 3 (Воронин), 24:32 — 2:2. Пинчук — 3 (Бауи, Бринкман), 32:23 — 2:3. Ковгореня — 2 (бол., Энас, Пинчук), 32:53 — 2:4. Атанасов — 4 (бол.), 35:30 — 3:4. Коваленко — 3 (бол.), 53:53 — 4:4. Орлов — 1, 55:38 — 5:4. Орлов — 2, 59:53 — 6:4.

Вратари: Кульбаков (Гуска, 32:53) — Колосов.

Штраф: 14 — 20.

Броски: 34 (10+8+16) — 21 (11+5+5).

Судьи: Морозов, Шувалов.

8 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей