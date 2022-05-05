ЦСКА подписал контракт на два сезона с вратарем Шарыченковым

ЦСКА подписал контракт с вратарем Александром Шарыченковым.

Как сообщает пресс-служба, соглашение рассчитано на два сезона.

30-летний хоккеист уже выступал за армейский клуб в сезоне-2020/21, выиграв с командой Кубок Континента и золотую медаль чемпиона России. В 36 матчах он одержал 18 побед, отразив 91,5 процента бросков и дважды сыграв на ноль.

Минувший сезон КХЛ Шарыченков провел в «Салавате Юлаеве», выиграв 14 матчей из 27.