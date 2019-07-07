Сорокин назвал ужасным нововведение с уменьшением вратарской амуниции в НХЛ

Голкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин считает, что уменьшение вратарской амуниции в НХЛ плохо сказывается на игре вратарей. 23-летний спортсмен отметил, что данное нововведение положительно сказывается на зрелищности хоккея.

– Сейчас в КХЛ, помимо уменьшения площадок, введена разметка с трапецией за воротами, где вратарю можно играть с шайбой.

– В этом нет ничего сложного. Я и раньше в углы не бегал. Еще слышал, что лицевую линию подвинули к борту. Чтобы за воротами было поменьше места. Хорошее нововведение.

– По поводу уменьшения вратарской амуниции. В НХЛ увеличилась результативность: стало больше голов, опасных моментов. Но многие вратари выступили с резкой критикой на этот счет.

– Конечно, со стороны вратаря я скажу, что это плохо. Не очень приятно, когда тебе забивают много голов. Но с точки зрения болельщиков или функционеров большое количество заброшенных шайб – это яркое зрелище. Люди ведь приходят смотреть на голы. Но, повторюсь, для вратарей – это просто ужасные нововведения, – сказал Сорокин. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

Полное интервью с Сорокиным читайте – здесь