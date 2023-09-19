Сопин заявил, что хоккеисты московского «Динамо» пока не находятся на пике формы

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что игроки клуба не находятся на пике формы на данный момент.

«Такие победы, как над ЦСКА, СКА и «Спартаком», добавляют в первую очередь уверенности, осознания того, что эти команды можно и нужно обыгрывать. В прошлом году матчи с ними были все равные, много было овертаймов и буллитов, но основную часть этим соперникам мы проигрывали. Сейчас такие победы должны вселить ребятам уверенность и понимание, что они могут обыграть таких сильных оппонентов», — цитирует Сопина ТАСС.

«Динамо» одержало победы в последних пяти матчах. Клуб возглавляет турнирную таблицу Западного дивизиона, набрав 12 очков.