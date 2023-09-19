Руководство СКА не будет делать опрометчивых шагов в отношении тренерского штаба

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал пять поражений команды подряд в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась, требуется время для притирки, наигрывания комбинаций, в том числе и в большинстве. К сожалению, ряд травм помешал этому процессу, — цитирует Медведева ТАСС. — Но завтра матч с «Северсталью», и я думаю, что серия поражений прервется. Никаких опрометчивых шагов делаться руководство не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о психологическом состоянии игроков. Команда занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции, набрав 4 очка в 7 играх. В следующем матче СКА 20 сентября примет «Северсталь». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Ротенберг воглавляет питерский клуб с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.