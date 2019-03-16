17:34 | Хоккей — КХЛ

"Соперник реализовал свой шанс". Хартли - о поражении от "Барыса"

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Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после поражения от "Барыса" во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:4) заявил, что соперник реализовал свой шанс.

- Три периода как будто три разные игры, - приводит слова Хартли официальный сайт "Барыса". - В первом периоде мы имели преимущество, могли забивать, но это не получилось. Во втором периоде соперник реализовал свои шансы, повел в счете 2:0.

После этого в третьем периоде мы пытались догнать, пытались создавать моменты, забивать. Но соперник опять же реализовал свой шанс. Поэтому и такой результат.

Счет в серии равный: 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Омске. 

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http://www.hcbarys.kz/news/item/12-finala-vostoka-igra-2-barys-avangard-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video/

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