Хет-трик Старкова принес «Витязю» победу над «Сочи»

«Витязь» победил «Сочи» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Степан Старков. Также отличился Даниэль Одетт. У хозяев забивали Никита Точицкий, Василий Глотов и Амир Гараев.

«Витязь» набрал 39 очков и занимает 11-е место на «Западе». У «Сочи» 39 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Голы: Точицкий — 8 (бол., Морозов), 0:28 — 1:0. Старков — 5 (Аалтонен), 4:47 — 1:1. Старков — 6 (Оямяки, Аалтонен), 8:16 — 1:2. Одетт — 16 (Попов), 12:18 — 1:3. Глотов — 13 (Александров), 26:37 — 2:3. Гараев — 12 (Паутов, Якс), 47:38 — 3:3. Старков — 7 (Аалтонен, Мусин), 54:29 — 3:4.

Вратари: Третьяк (59:05) — Сапрыкин.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 23 (8+11+4) — 30 (12+9+9).

Судьи: Раводин, Фатеев.

30 декабря. Сочи. ДС Большой.