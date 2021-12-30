ЦСКА дома проиграл «Йокериту»

«Йокерит» в гостях обыграл ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Владислав Каменев и Юаким Нордстрем. У гостей забивали Джордан Шредер, Ииро Пакаринен и Тему Турунен.

«Йокерит» набрал 60 очков и занимает третье место в Западной конференции. У ЦСКА 58 очков и четвертая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шредер — 10 (Хянникяйнен, Турунен), 12:54 — 0:1. Каменев — 7 (Окулов), 15:56 — 1:1. Пакаринен — 10 (Грант), 20:50 — 1:2. Нордстрем — 3 (буллит), 21:39 — 2:2. Турунен — 12 (бол., Скленичка), 56:18 — 2:3.

Вратари: Рейдеборн (58:04) — Линдбек.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (6+13+8) — 20 (7+7+6).

Судьи: Сергеев, Сидоренко.

30 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».