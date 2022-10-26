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Сегодня, 21:43

Гол Шумакова принес «Трактору» победу над «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе челябинцев автором победного гола стал нападающий Сергей Шумаков, который забил первую шайбу после возвращения в клуб.

Также в составе «Трактора» голами отметились Максим Шабанов, Алексей Бывальцев и Теему Пулккинен.

У «Сочи» точные броски в активе Дмитрия Завгороднего, Никиты Феоктистова и Данилы Галенюка.

Отметим, что сочинцы проводили первый матч под руководством нового главного тренера в лице Сергея Светлова. После первого периода команда выигрывала со счетом 3:2, но все равно потерпела очередное поражение в сезоне.

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«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Завгородний — 4 (Точицкий), 3:13 — 1:0. Шабанов — 3 (Ткачев), 9:20 — 1:1. Бывальцев — 6 (бол., Телегин, Ткачев), 10:06 — 1:2. Феоктистов — 3 (Попугаев, Пивцакин), 16:37 — 2:2. Галенюк — 1 (Ярулин), 19:59 — 3:2. Пулккинен — 8 (бол., Телегин, Бывальцев), 22:55 — 3:3. Шумаков — 1 (Манухов, Пулккинен), 50:39 — 3:4.

Вратари: Бердин (58:28) — Мельничук.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 26 (10+9+7) — 26 (8+13+5).

Судьи: Гофман, Мочалов.

26 октября. Сочи. ДС Большой.

ХК Сочи
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