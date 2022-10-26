Гол Шумакова принес «Трактору» победу над «Сочи»
«Трактор» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
В составе челябинцев автором победного гола стал нападающий Сергей Шумаков, который забил первую шайбу после возвращения в клуб.
Также в составе «Трактора» голами отметились Максим Шабанов, Алексей Бывальцев и Теему Пулккинен.
У «Сочи» точные броски в активе Дмитрия Завгороднего, Никиты Феоктистова и Данилы Галенюка.
Отметим, что сочинцы проводили первый матч под руководством нового главного тренера в лице Сергея Светлова. После первого периода команда выигрывала со счетом 3:2, но все равно потерпела очередное поражение в сезоне.
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«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)
Голы: Завгородний — 4 (Точицкий), 3:13 — 1:0. Шабанов — 3 (Ткачев), 9:20 — 1:1. Бывальцев — 6 (бол., Телегин, Ткачев), 10:06 — 1:2. Феоктистов — 3 (Попугаев, Пивцакин), 16:37 — 2:2. Галенюк — 1 (Ярулин), 19:59 — 3:2. Пулккинен — 8 (бол., Телегин, Бывальцев), 22:55 — 3:3. Шумаков — 1 (Манухов, Пулккинен), 50:39 — 3:4.
Вратари: Бердин (58:28) — Мельничук.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 26 (10+9+7) — 26 (8+13+5).
Судьи: Гофман, Мочалов.
26 октября. Сочи. ДС Большой.
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