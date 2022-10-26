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Сегодня, 21:24

Дронов — о травме в матче с «Автомобилистом»: «Шайба неприятно попала в конек»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший напряженный матч, — сказал Дронов. — Здорово сыграли, Эдди [Паскуале] нас выручил, вся команда достойно смотрелась. Вытерпели в первом периоде, забили свои голы, реализовали моменты. Потом уже более-менее солидно сыграли.

— Во втором периоде был момент, когда вы прихрамывая поехали на лавку. Что произошло?

— Шайба неприятно попала в конек.

— Потом это место заморозили, и вы вышли играть?

— Нет. Конек снимать не стал. Опасно. Потом можно не надеть его.

— Сейчас чувствуете себя хорошо?

— Нога немного болит, но дальше посмотрим.

— Важно было сыграть сегодня на ноль?

— Главное было — победить. Всегда хочется сыграть на ноль и оставить ворота в неприкосновенности. Но главное — победа. В начале матча ты не думаешь о том, что сыграешь на ноль.

— У вас четвертый матч после возвращения из Северной Америки. Набрали игровую форму?

— Я с первого матча чувствовал себя комфортно. Просто в первой игре присутствовал сумбур. Было непривычно — можно сказать, что первый официальный матч за долгое время. Потом уже привык.

— По сравнению с прошлого сезоном в команде поменялся тренер по защитникам. Работу Виктора Игнатьева сейчас выполняют Андрей Соколов и Дмитрий Рябыкин. Изменилась ли система обороны?

— Нет, все также. Просто добавились определенные мелочи. Больше обращаем внимания на детали. Каждый тренер вкладывает в нас по чуть-чуть.

Григорий Дронов
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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