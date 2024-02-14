«Северсталь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома обыграла «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 63 матчах.

«Спартак» прервал серию из четырех побед кряду и идет на четвертой строчке «Запада» с 84 очками в 64 играх.