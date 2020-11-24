«Спартак» одержал волевую победу над «Сочи»
21:44
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Спартак». Гости одержали волевую победу со счетом 5:3.
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«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы: Рундблад — 2 (Гараев, Апальков), 3:15 — 1:0. Талалуев — 6 (Любимов), 25:19 — 1:1. Радил — 15 (Бакош, Лехтеря), 25:29 — 1:2. Шмелев — 7, 26:44 — 2:2. Соколов — 1, 27:13 — 2:3. Рундблад — 3 (Квартальнов), 28:00 — 3:3. Бакош — 8 (Радил, Лехтеря), 40:43 — 3:4. Федоров — 5 (п.в., Никонцев), 59:07 — 3:5.
Вратари: Третьяк (58:30 — 59:07) — Гудачек (Трушков, 28:00).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (9+13+8) — 29 (11+9+9).
Судьи: Гофман, Соин.
24 ноября. Сочи. ДС «Большой». 1688 зрителей.
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